خالد الصاوي يكشف سبب تأخره في الزواج.. وما قاله عن نفسه مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري خالد الصاوي عن السبب وراء تأخره في الزواج مؤكداً أنه من الأخطاء التي يحذر منها الشباب.
وقال خالد الصاوي: "أنا تزوجت متأخر في سن 47 أو 48 سنة، وهذا نوع من الغباء والغرور، وكان لازم أتزوج بدري وزوجتي بالتحديد، وهي ليس لها مثيل. تأخري في التفكير في الأبوة أيضا من أخطائي ومن الدروس المهمة، ولما كنت على وشك الزواج كنت في مرحلة الشفاء من الإصابة بفيروس سي وخفت من انتقاله لزوجتي، وفكرت في تأجيل الزواج سنة".
حديث خالد الصاوي هذا جاء خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON.
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