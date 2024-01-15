ميرنا وليد - بيروت - طالت الإنتقادات الإعلامية المصرية بسمة وهبة، وذلك بعد حضورها خطوبة الممثلة المصرية ريم سامي، بعد حضورها مراسم عزاء الفنانة التونسية لطيفة مباشرة.

وإضطرت بسكة وهبة للرد عبر خاصية القصص القصيرة بمقطع فيديو، وقالت: "آه صح أنا كنت في عزاء والدة لطيفة وكنت في خطوبة ريم أخت محمد سامي، مش عيب إن إنت تكون عندك واجبات اجتماعية يكونوا ضد بعض، ما هي لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي... طب أعمل إيه؟ وأنا ماشية استأذنت لطيفة قولتلها بعد إذنك أوعي تزعلي مني أنا رايحة خطوبة ريم أخت محمد سامي لإن ريم دي حبيبتي وجميلة وحقك عليا وسامحيني، إنتوا بقى يا داخل بين البصلة وقشرتها عايزين إيه؟ إيه اللي حاشركم إنتوا عايزين إيه مش فاهمة إيه مزعّلكوا؟ أبوها راضي وأنا راضي مالك إنت ومالنا يا قاضي دا إنتوا قضاه رخمين. من إمبارح بالليل وأنتوا بتهرّوا... إرحمونا جهل هو الواجبات الاجتماعية متنفعش تبقى في يوم واحد! كنتوا تحبّوا لطيفة تأجّل العزاء ولا ريم تأخّر الخطوبة".

كانت هذه تفاصيل خبر إنتقادات واسعة تطال بسمة وهبة بسبب حضورها خطوبة ريم سامي بعد عزاء والدة لطيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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