إيناس مكي : فخورة بالعمل مع الزعيم و"لن أعيش في جلباب أبي" محطة مهمة في مسيرتي الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة إيناس مكي، ان لها ذكريات رائعة مع الزعيم عادل إمام، لافتة إلى أنها سعدت كثيرا عندما تحدث عنها.

وعن فيلم هالو امريكآ، قالت : "الفيلم تضمن كواليس رائعة اثناء التصوير وفي هذا الوقت تناقش الزعيم عادل. إمام مع المخرج نادر جلال واهمية مشاركتي في الفيلم.

وعلي جانب آخر اشارت إيناس مكي، الي ان نجاح شخصية أمينة بمسلسل لن اعيش في جلباب ابي وحدث حالة خاصة وقوية جدا في مصر والعالم العربي وسط سعادة وفرحة مخرج العمل والنجم نور الشريف واصبحت مقولة " الحاج عبّد الغفور " والتي اقلها بطريقة معينة على لسان الجميع.

واضافت ايناس مكي، خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس، انها تحب ان تقدم أعمال كوميدية وهناك أعمال جديدة كوميدي ، وهي من عشاق شويكار وفؤاد المهندس مرورا بالجيل الجديد ومنهم ، نجوم تياترو مصر .

وعن دورها بمسلسل سرايا حمدين، قالت : "انها عدت بهذا العمل ٢٠١٤ وايضا قدمت اعمال لاتنسى في مسيرتي المهنية ومنها اوان الورد والتؤام وناس وناس.