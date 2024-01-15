فعاليات اليوم السادس لمهرجان المسرح العربي

ياسر رشاد - القاهرة - تقام ثلاثة عروض من مهرجان المسرح العربي، مساء اليوم، الاثنين، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الخميس 18 يناير.

وتبدأ بالعرض المغربي "تكنزا قصة تودة" للمخرج أمين ناسور، علي مسرح الرشيد، وبعدها العرض التونسي "حلمت بيك البارح" للمخرجة لبنى مليكة وإبراهيم جمعة، علي مسرح المنصور، ومن الإمارات عرض "الجلاد" للمخرج إلهام محمد علي المسرح الوطني.

معلومات عن مهرجان المسرح العربي

يشار إلى أن مهرجان المسرح العربي، يصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكرم 36 فائزًا في المسابقات المختلفة بالمهرجان، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضًا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي.

يذكر أن لجنة اختيار العروض متكونة من د. يوسف عيدابي من السودان رئيسا للجنة وعضوية كل من: مهند الهادي (العراق)، د. محمد خير الرفاعي (الأردن)، د. عبد المجيد الهواس (المغرب)، معز حمزة (تونس).