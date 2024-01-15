بالصور: نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور لها

أبهرت الفنانة المصرية نور الغندور جمهورها بإطلالتها الشتوية الأنيقة في أحدث ظهور لها على موقع إنستغرام. ظهرت نور في الصور مرتدية بلوڤر شتوي أنيق، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج مناسب مع إطلالتها.

يذكر أن نور الغندور أعلنت مؤخرًا عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد “حكاية عرابة بيروت” للمخرج فيليب أسمر.

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