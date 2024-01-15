صفاء أبو السعود ونادية مصطفى تشاركان في حفل لذوي الهمم على مسرح معهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شاركت الفنانة صفاء أبو السعود والفنانة نادية مصطفى، بمجموعة من الفقرات الغنائية فى الحفل السنوي، الذي أقامه مركز "الحفني" لذوي القدرات الخاصة برئاسة الأستاذة علا عبيد، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمس الأحد، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس

وشاركت الفنانة عزة لبيب بالغناء مع الفنانة صفاء أبو السعود، التي قدمت "يارب أسعد الوجود"، كما قدمت استعراض "في الكتب قرينا" مع مجموعة من الموهوبين من أبناء الحفني.

وشدت الفنانة نادية مصطفى، بأغنية "يسلملي ذوقهم" مع استعراض شارك فيه أبناء الحفنى، بحضور النائبة بمجلس الشيوخ الفنانة سميرة عبدالعزيز، التي أشادت بالمجهود الكبير مع أبنائنا من ذوي الهمم لتقديم الحفل السنوي بصور مشرفة، وقدمت برنامج الحفل الإعلامية علا سمير

وحرص الفنان إسماعيل فرغلي، على المشاركة فى الحفل، وتقديم كورال أبناء الحفنى، الذى تغنى بباقة متنوعة من الأغاني الشهيرة منها: "فيها حاجة حلوة، يا حبيبتى يا مصر، حلوة يا بلدي، أعطونا الطفولة، بالأحضان، صورة، أحلف بسماها وبترابها، حلوين من يومنا والله"، إلى جانب استعراض سو يا سو، تصميم الاستعراضات للفنان حسين سامي، تدريب الاستعراضات للفنانين إبراهيم عثمان وكريم شريف وعلي عبدالرحمن وأيمن العمري وشريف سامي، تدريب كورال للفنانة بسمة بيومي فؤاد .

من جانبها، أعربت الأستاذة علا عبيد، عن سعادتها بنجاح الحفل، وقدمت الشكر لكل من ساهم في إبراز وتقديم مواهب أبناء الحفني، ولنجوم الفن المشاركين فى الحفل لحرصهم على إدخال البهحة والسرور في نفوس أبنائنا من ذوي الهمم، كما كرمت علا عبيد والدة أحد الموهوبين من أبناء الحفني، وهو الشاب عبدالرحمن فتحي، الذى رحل عن عالمنا منذ عدة أشهر قليلة

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