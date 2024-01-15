إيناس مكي: فخورة بالعمل مع الزعيم و"مستر حاج عبدالغفور" كانت على لسان الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة إيناس مكي عن تجربتها مع الفنان عادل إمام إن لها ذكريات رائعة مع الزعيم.

وتابعت خلال لقائها مع برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة: "أنا في قمة سعادتي عندما تحدث عني مشيرا إلى أنني من الوجوه الجديدة المتميزة".

وعن فيلم "هالو أمريكا" أشارت إلى أن كواليس الفيلم كانت رائعة أثناء التصوير، وفي هذا الوقت تناقش الزعيم مع المخرج نادر جلال عن أهمية مشاركتي في الفيلم.

كما تحدثت عن نجاح شخصية "أمينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وقالت: "حدثت حالة خاصة وقوية جدا في مصر والعالم العربي وسط سعادة وفرحة مخرج العمل والنجم نور الشريف وأصبحت مقولة "مستر حاج عبّد الغفور" والتي أنطقها بطريقة معينة على لسان الجميع".

وأضافت: "أحب أن أقدم أعمال كوميدية وهناك أعمال جديدة كوميدي، وأنا من عشاق شويكار وفؤاد المهندس مرورا بالجيل الجديد ومنهم نجوم تياترو مصر".

وعن دورها بمسلسل "سرايا حمدين" قالت: "عدت بهذا العمل ٢٠١٤ وأيضا قدمت أعمال لا تنسى في مسيرتي المهنية ومنها أوان الورد، التوأم، ناس وناس".

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