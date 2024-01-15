أحمد السبكي يروج لـ فيلم "ليلة العيد"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج المنتج أحمد السبكي لفيلم "ليلة العيد"، المقرر عرضه يوم 25 يناير بدور العرض السينمائي.

ونشر السبكي برومو الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "فيلم ليلة العيد، ثورة النساء، 25 يناير بجميع السينمات".

وتدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في إطار درامي حول تناول قضايا المرأة من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعد الرجال لحقوقهن، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السبكي فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وعرض بموسم عيد الأضحى العام الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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