"الدكتور قالي قدامها 3 شهور وتموت".. ندى بسيوني تكشف تفاصيل وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن تفاصيل إصابة والدتها بالسرطان، مشيرة إلى أنها كانت ترتبط بها ارتباطًا قويًا بها، لأنها كانت أصغر أشقائها وكانت صديقة لها.

وقالت "بسيوني" خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر فضائية «cbc»، تقديم الإعلامية مني عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين، إن الأطباء أخبروها بأن والدتها لن تعيش سوى 3 أشهر ونصف، مشيرة إلى أنها عاشت بعدها 4 سنوات.

وأضافت: "الدكتور قالي هي خلاص في المراحل الأخيرة وقدامها 3 شهور ونص، لكن عشت 4 سنين، كل حاجة بإيد ربنا والشفاء والعلاج من عنده، والدعاء بيرفع البلاء".

وأوضحت أنها رفضت إخبار والدتها بطبيعة مرضها حتى يتم تهيئتها نفسيًا مع البدء في تناول الأدوية حتى لا تتأثر، لافتة إلى أنها رافقتها طوال رحلة مرضها.

وأشارت إلى أن مسلسل "أريد رجلًا"، كانت قصته شبيهة بقصة مرض والدتها، لكن الأم في المسلسل هي من أخفت على ابنتها طبيعة مرضها عكس قصتها

اقرأ أيضا: كارول سماحة تكشف عن أحدث أغانيها: "بوسة"

اقرأ أيضا: صاحب أغنية "أنا مش عارفني".. وفاة الملحن وليد عبدالعظيم