خبر طال انتظاره لعشّاق نجم البوب الراحل مايكل جاكسون… اقرأ التفاصيل

بعد طول انتظار، سيتم إصدار فيلم السيرة الذاتية عن حياة النجم الراحل مايكل جاكسون وسيكون الفيلم بعنوان “مايكل” من إخراج أنطوان فوكوا في نيسان/أبريل ٢٠٢٥.

سيجسّد جعفر جاكسون، (٢٦ عامًا)، نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون، شخصية عمّه في فيلم السيرة الذاتية “مايكل” على ان يبدأ الإنتاج في ٢٢ يناير الحالي وسيتم إنتاجه بواسطة غراهام كينغ، المسؤول عن أفلام مثل “The Departed” و”Bohemian Rhapsody”.

السيناريو من تأليف جون لوجان ووفقًا للوصف الرسمي، يصور الفيلم الانتصارات والمآسي والجانب الإنساني والعبقرية الإبداعية التي أظهرها في عروضه الأكثر شهرة، كما سيتناول الفيلم الرجل الذي أصبح ظاهرة عالمية.

أول خبر عن الفيلم جاء في عام ٢٠١٩ عندما تم الإعلان عن أن لوغان وكينغ سيعملان معًا مرة أخرى بعد أن فعلا ذلك في فيلم مارتن سكورسيزي “The Aviator”، و”The Departed”.

حصل كينغ على حقوق ملكية مايكل جاكسون، مع كل موسيقاه، لإنتاج الفيلم، وفي أوائل عام ٢٠٢٣ أُعلن أن الفيلم سيكون من بطولةجعفر جاكسون.

ولم يعرف بعد كيف سيتعاملون مع الاتهامات المتعددة بالاعتداء الجنسي على القُصّر التي خص بها المغني في السنوات الأخيرة من حياته، وتعتبر وسائل الإعلام المتخصصة أن حقيقة تورط مسؤولين تنفيذيين في تركة المغني في المشروع يمكن أن تؤثر على السرد.

وفي عام ٢٠٠٥ تمت تبرئة جاكسون من التهم الموجهة إليه، لكن في عام ٢٠١٩، بعد مرور عشر سنوات على وفاته، أعاد الفيلم الوثائقي “Leaving Neverland” فتح الشكوك من جديد.

في آب/أغسطس ٢٠٢٣، حكمت محكمة في كاليفورنيا لصالح ويد روبسون وجيمس سافيتشوك، بطلي فيلم “Leaving Neverland” والضحايا المزعومين، اللذين استأنفا الحكم السابق وسيتمكنان الآن من متابعة قضيتهما ضد الشركات المملوكة للمغني.

توفي جاكسون في ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ عن عمر يناهز ٥٠ عامًا بسبب سكتة قلبية تنفسية التي أدين بسببها طبيب الفنان كونراد موراي بالقتل غير العمد.

وعلى الرغم من مرور كل تلك السنوات على الرحيل مازال مايكل جاكسون يحتفظ بأرقام قياسية وذلك بعدما سجّل ألبومه الغنائي “Thriller” الذي حصل في عام ٢٠٢١ على الشهادة البلاتينية للمرة الرابعة والثلاثين، وهو الألبوم الذي تم إصداره في ٣٠ نوفمبر ١٩٨٢، وأصبح الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم في عام ١٩٨٣.