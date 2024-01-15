ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية أن الممثلة التكريمية مريم أوزرلي، رفعت أجرها من 10 مليون ليرة تركية الى 20 مليون، وذلك مقابل قيامها بأي اعلان، اذ ان لها شعبية كبيرة رغم عدم تألقها بأي مسلسل مؤخرا.
وكانت قد احتفلت مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليلي" الثالث.
ونشرت مريم مجموعة من الصور التي وثقت أجواء العيد، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. كلا هنا نحبك جدا".
وظهرت مريم وابنتها في الصور بأزياء الشخصية الكرتونية الشهيرة "ماشا والدب"، وزينت المنزل والحلويات بدمى خاصة بالشخصية الكرتونية الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي بقرار لافت.. رفعت أجرها لهذا السعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.