مريم أوزرلي بقرار لافت.. رفعت أجرها لهذا السعر

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية أن الممثلة التكريمية مريم أوزرلي، رفعت أجرها من 10 مليون ليرة تركية الى 20 مليون، وذلك مقابل قيامها بأي اعلان، اذ ان لها شعبية كبيرة رغم عدم تألقها بأي مسلسل مؤخرا.



وكانت قد احتفلت مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليلي" الثالث.

ونشرت مريم مجموعة من الصور التي وثقت أجواء العيد، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. كلا هنا نحبك جدا".

وظهرت مريم وابنتها في الصور بأزياء الشخصية الكرتونية الشهيرة "ماشا والدب"، وزينت المنزل والحلويات بدمى خاصة بالشخصية الكرتونية الشهيرة.