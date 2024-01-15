بسبب "حبك سفاح" لـ نانسي عجرم.. ضجة كبيرة في مدارس مصر

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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت أغنية "حبك سفاح" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد أن قامت إحدى المعلمات في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية بالإستعانة بها في إمتحان مادة علم النفس الشخصي، في واقعة صدمتالطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقد أخذت المعلمة أجزاء من الأغنية في الإمتحان بسؤال حول نظرية لفرويد، وجاء في نص السؤال: "قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح.. علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب، فما مدى تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية الاحتياجات".
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