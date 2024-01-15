القومية بين عبد الوهاب وليلى مراد في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لخطط وزارة الثقافة، الرامية الى صون الهوية الموسيقية،لا تحتفى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، باثنين من اكبر رموز التلحين والغناء، هما موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب والقيثارة ليلى مراد، وذلك خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء الجمعة 19 يناير على المسرح الكبير.

ومن المقرر أن يضم الحفل، مختارات من اعمالهما منها ابجد هوز ، انا قلىبى خالى ، اطلب عنيا ، اتمخطرى يا خيل ، سنتين وانا احايل فيك ، الحب جميل ، مليش امل ، ليه خلتنى احبك ، قلىبى دليلى ، يا اعز من عينى ، شحات الغرام ، قولى عملك ايه ، يا مسافر وحدك ، قولى حاجة ، هان الود ، لست قلبى وغيرها.

اداء أحمد عفت ، إيناس عز الدين ، سارة ذكى ، منار سمير وعازف الكمان محمود سرور.

يذكر أن محمد عبد الوهاب، ولد فى 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقى بعد أن وضع الحان للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته ، تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان وطلال مداح، رحل عن عالمنا فى 4 مايو 1991 بعد أن أثري الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التى مازالت تحيا فى وجدان الشعب المصرى والعربى.

اما ليلى مراد تعد احد ابرز المغنيات والممثلات في الوطن العربى خلال القرن العشرين ، والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي ، بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر ، اعتمدت كمطربة فى الاذاعة وتعاقدت علي الغناء مرة كل أسبوع ، وكانت أولى الحفلات التي قدمتها فى الإذاعة عام 1934 ثم انقطعت عن حفلات الإذاعة بسبب انشغالها بالسينما ثم عادت إليها مرة أخرى عام 1947 حيث غنت أنا قلبي دليلي ، تعاونت مع كبار الملحنين انذاك ، رصيدها الفنى حوالي 1200 أغنية و 27 فيلما سينمائياً ، كرمها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 1998 بعد رحيلها فى 21 نوفمبر عام 1995 .