نقل بيومي فؤاد للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف المخرج الشاب محمد فؤاد، نجل الفنان بيومي فؤاد، عن دخول والده المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشر "فؤاد" الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر "بيومي" ونجله داخل المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي، ولم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في عدد من الأعمال السينمائية التي تعرض حاليا بالسينمات وهي: "الإسكندراني"، "أنا وابن خالتي"، "الحريفة"، "كارت شحن".

كما يشارك بيومي فؤاد في موسم الرياض بالعرض المسرحي "الصندوق الأحمر"، بطولة: ليلى علوي، ميمي جمال، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، رنا رئيس.

اقرأ أيضا: ندى بسيوني تكشف عن تعرضها للخيانة: ساعدتني في اتخاذ قرار الانفصال عن زوجي - فيديو

اقرأ أيضا: راديو إنرجي يتعاقد مع محمد سلام على مسلسل في رمضان 2024