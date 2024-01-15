ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفنان المصري تامر عاشور نجاحاً كبيراً بأحدث أعماله التي طرحها، وهي أغنيته "هيجيلي موجوع" التي تخطت الـ 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام فقط على طرحها على يوتيوب.
الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو الخضري.
وكان شارك تامر عاشور متابعيه صورة جديدة مع زوجته الإعلامية نانسي نور، واحتفل معها بعيد ميلاده، وكتب: "مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابداً".
يذكر أن تامر عاشور، شارك في حفل "ليلة الدموع 2"، برفقة الفنانين المصريين رامي صبري ورامي جمال، والفنان اللبناني آدم وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يكسر هذا الرقم القياسي في 3 أيام بعد نجاح أغنيته "هيجيلي موجوع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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