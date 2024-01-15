بالفيديو- بلوك كاجوال مميز.. أنوثة هيا مرعشلي وجمالها يبهران الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة هيا مرعشلي متابعيها بإطلالتها الجديدة، وظهرت بلوك كاجوال مميز، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، بكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت هيا مرعشلي صوراً قديمة لها من أعمال شاركت فيها في السابق وعندما كانت صغيرة في السن، ومن بينها صور من مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها إحدى الصفحات تظهر شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول: "صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".

وتابعت هيا بالقول: "التجميل وانك تهتمي بحالك مو عيب العيب انك تخلق فكرة وصورة كاذبة لتثبت لنفسك وللعالم شي مو حقيقي".

