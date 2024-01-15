ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري محمود العسيلي أغنية جديدة تحمل عنوان "التامنة"، وتأتي هذه الأغنية مع انطلاق مشوار المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

العمل كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع ومكس وماستر علي فتح الله، والكليب من إخراج مالك علاء.

تجدر الإشارة ان منتخب مصر لكرة القدم تعادل مع نظيره الموزمبيقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول بالبطولة المقامة في كوت ديفوار.

ومن بين كلمات أغنية "التامنة":

ايه انتو نسيتو مي المصريين دول ولا ايه

احنا تاريخنا سابقنا وكل الدنيا بتحكي عليه

واللي حيعمل ناسي نفكرو بالذي كان

يعني حيرجع ليكو تاني الوحش بتاع زمان

كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي يطرح " التامنة " تشجيعاً للمنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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