بالصورة - سعد رمضان يحلق لحيته لأول مرة منذ 15 عاماً .. وهكذا كانت ردة فعل المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني سعد رمضان، صورة له عبر حسابه يظهر فيها حالق لحيته، وعلق قائلاً : "أول مرة بشيل اللحية من 15 سنة أو أكتر، وترك المتابعين يصوتون له بقوله : "اللحية ؟؟؟ ولا بلا اللحية؟ " لتصوت الاغلبية من المتابعين " باللحية "

وإحتفل الفنان اللبناني سعد رمضان بعيد ميلاده في بداية العام الجديد، من خلال مقطع فيديو طريف نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيه وهو يطفئ الشمعة على قالب الحلوى، وإنهال المتابعون عليه بالتعليقات معايدين إياه بهذه المناسبة.



وكان نشر سعد رمضان مقطع فيديو لمتابعيه، عبّر من خلاله عن تضامنه مع الشعب الفلس ط يني في غ ز ة.

وظهر سعد في الفيديو، وهو يؤدي أغنية "موطني" على طريقته الخاصة، ووضع الكوفية على كتفيه، واكتفى بوضع العلم الفلس ط يني كتعليق.

ولاقى هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً، إذ علق أحد المتابعين قائلاً: "سعد من أول الحرب وهو عم يشارك من منصتو ويدعم بصوتو.. صدقاً من أكثر الفنانين انتماء.. كل الحب".