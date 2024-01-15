تشارلز دانس وأبطال مسلسل Game of Thrones يدعمون الشعب الفلسـ طيني بدعمهم لموقف جنوب أفريقيا

ميرنا وليد - بيروت - ينضم النجم العالمي تشارلز دانس وزملائه من مسلسل Game of Thrones وهم كاريس فان هوتن وليام كننجهام ولينا هيدي، في دعم الشعب الفلسـ طيني، والقضية التي قامت برفعها دولة جنوب أفريقيا.



ودعموا اتهامات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقد حظيت قضية جنوب أفريقيا بدعم أكثر من خمسين دولة،وتشكل هذه القضية جزءًا من عملية قانونية أوسع حيث تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية من خلال أفعالها تجاه الفلسـ طينيين.

وأكد الممثليين أنه لا ينبغي الاستخفاف بملف القضية الذي قرأه دانس والتهم التي يقدمها، والذى يشير إلى تصرفات إسرائيل على مدى السنوات الـ 75 الماضية، بما في ذلك مزاعم الفصل العنصري والاحتلال والحصار، وهذه الاتهامات، إذا ثبتت، تحمل آثاراً كبيرة بالنسبة لإسرائيل والمجتمع الدولي الأوسع.