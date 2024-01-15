"أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان" إصدار جديد فى معرض القاهرة للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديث عن دار "أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع" كتاب جديد تحت عنوان "أسطورة السينما الهندية: أميتاب باتشان"، تشارك به فى معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ55، للمؤلفين أحمد إبراهيم وبهوانا سومايا.



يحظى الممثل الهندي أميتاب باتشان المولود في 11 أكتوبر 1942 في مدينة الله أباد شمال الهند بشعبية كبيرة داخل وخارج الهند، و بعد مرور 45 عامًا من عمله أصبح ايقونه السينما الهندية.

عمل كممثل ومغني ومنتج ومقدم برامج، وقد تألق الاسم منذ سبعينيات القرن الماضي بشكل رئيسي من خلال أدوار الرجل الغاضب.

يكشف الكتاب الحياة الخاصة للممثل الهندي الأكثر شهرة، أميتاب باتشان، والمليئة بالمعلومات التي تثير فضول الجمهور التالي، الذين يبحثون عن إجابات لأسئلتهم ليرضوا فضولهم حول حياة هذا الممثل العظيم، وأهم الأشياء في سيرته الذاتيةز

ويتضمن الكتاب جزءاً تحت عنوان ملف القاهرة والذى يتضمن عشقه لمصر وارتباطه بشعبها من خلال زياراته المتكررة لمصر وكذلك آراء نجوم السينما المصرية، والنقاد السينمائين يصدر الكتاب من خلال دار أم الدنيا للنشر ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولى للكتاب جناح أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع

صالة:1 جناح:A32

