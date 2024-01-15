قامت بسب والدها وهاجمت الصحافة لهذا السبب.. القصة الكاملة لظبط وإحضار البلوجر سوزي أيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم أحد المحامين بلاغا للنائب العام ضد البلوجر سوزي أيمن الشهيرة بـ "سوزي الأردنية"، يتهمها بالإخلال بقيم المجتمع والخروج عن القيم الأسرية

النيابة العامة استمعت لبلاغ المحامي وأمرت بضبط وإحضار البلوجر الشهيرة

بداية القصة

بدأت القصة بعدما قامت البلوجر سوزي أيمن ببث مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع فيسبوك، توجه فيه الشتائم والألفاظ الخارجة لوالدها.

وطالبت سوزي والدها بـ 10 آلاف جنيه أخذها منها وأعطاها لشقيقته على سبيل "السلف"، ووجهت وابل من الشتائم لوالدها الذي طالبها بالهدوء حتى يحضر لها المبلغ كاملا.

الجمهور يهاجم سوزي

بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، هاجم الجمهور سوزي أيمن، متهمين إياها بالجحود والخروج عن الآداب العامة، ما اضطرها لحذف الفيديو.

سوزي أيمن تهاجم والدها من جديد

قامت سوزي أيمن بعدها ببث مقطع فيديو، قالت فيه إنها تركت شقة والدها وتجلس في شقتها بمصر الجديدة، وهاجمت الصحافة والجمهور، وقالت: "إنتوا بتعملوا ريتش على حسابي، اللي له حاجة عندي يجي ياخدها".

ودخلت بعدها في شجار مع والدها، متهمة إياه أنه استولى على أموالها "خد شقايا"، وقالت إنها تعاني من حالة نفسية منذ طفولتها.

بلاغ للنائب العام

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر سوزي أيمن الشهيرة بـ "سوزي الأردنية"، يتهمها بالإخلال بقيم المجتمع والخروج عن القيم الأسرية.

وجاء في البلاغ: "بعد أن أثارت البلوجر ردود فعل غاضبة من المجتمع المصري والعربي، بعد فضيحة السباب والتحقير لوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر أمام العامة، فهناك قيد على هذه الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقا لنص الماده 3 إجراءات جنائية، وأن مافعلته البلوجر يعتبر تعدي وجريمة وهى هدم القيم الأسرية".

وطالب المحامي في نهاية البلاغ بسرعة القبض على البلوجر للتحقيق معها واستصدار أمر بمنعها من السفر تمهيدا لتقديمها للمحاكمه الجنائيه العاجله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سوزي أيمن تدافع عن نفسها

ظهرت "سوزي" في مقطع فيديو بصحبة والدها، تقول فيه إنها أخطأت حينما قامت بسب والدها، مضيفة: "رد فعلي غلط ده مش من طبعي، ومحدش له دخل، ومحدش له له حاجة عندي".

فيما ظهر الأب يقبل ابنته، معلقا: "إنتوا بتتدخلوا ليه بيني أنا وبنتي، أنا عارف إنها تعبانة ومسامحها"، لتختم سوزي الفيديو قائلة: "ابعتولنا عيش وحلاوة".