دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل سمير غانم، التي تحل اليوم 15 يناير

ونشرت دنيا صورة مجمعه في إطار واحد، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وكتبت: "ربنا يرحمك يا حبيبي".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم، مسرحية "الزهر لما يلعب"، وشارك في العمل كل من شيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري.

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