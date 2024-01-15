آيتن عامر عن الخيانة:"صدقوني بتخان عادي والرجالة ملهاش كتالوج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة آيتن عامر على منشور، عبر موقع "X"، مكتوب عليه:"يا مدام جوزك بيخونك مع واحدة تانية.. مايخوني هو حد قالك إنه متجوز أيتن عامر يعني".

لترد أيتن:"مش عارفة أضحك ولا أعيط، وحتى لو هي أيتن عامر صدقوني تتخان عادي برضه، الرجالة ملهاش كتالوج".

يذكر أن آيتن عامر تشارك في فيلم "درويلة"، وتدور أحداث فيلم "درويلة" في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي وإشراف عام أميرة قائد وقصة وسيناريو وحوار ل محمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.



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