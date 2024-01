"Oppenheimer" "أفضل فيلم" في حفل "جوائز اختيار النقاد"وميريل ستريب تفوز بجائزة الكوميدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم حفل توزيع جوائز اختيار النقاد في دورته الـ 29 هذا العام وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما حول العالم والتي تقوم بتكريم أبرز الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار العام.

وشهد حفل توزيع "جوائز اختيار النقاد" فوز فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" بجائزة "أفضل فيلم" بعد فوزه مؤخرًا بجائزة "أفضل فيلم دراما" في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب ليقترب خطوة للفوز بجائزة الأوسكار.

كما فاز مخرج الفيلم كريستوفر نولان بجائزة "أفضل مخرج"، إلى جانب فوز الممثل روبرت داوني جونير بجائزة "أفضل ممثل مساعد"، إلى جانب جائزة "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل مونتاج"، "أفضل مؤثرات بصرية"، "أفضل موسيقى تصويرية"، و"أفضل فريق عمل سينمائي".

وفاز فيلم الرسوم المتحركة "Spider-Man: Across the Spider Verse" بجائزة "أفضل فيلم رسوم متحركة في العام"، كما فاز فيلم الدراما "Anatomy of a Fall" على جائزة "أفضل فيلم أجنبي".

ومن ضمن مفاجآت حفل توزيع الجوائز فوز الممثل الأمريكي بول جياماتي بجائزة "أفضل ممثل" عن فيلم "The Holdovers" وسط منافسة شرسة على هذه الفئة والتي تضمنت كيليان ميرفي، ليوناردو دي كابريو، برادلي كوبر، جيفري رايت، وكولمان دومينجو.

وفازت الممثلة الأمريكية إيما ستون بجائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم الخيال العلمي "Poor Things"، أما عن جائزة "أفضل ممثلة في دور مساعد" فذهبت للممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف عن فيلم الكوميديا "The Holdovers".

وحصد فيلم الكوميديا "Barbie" على 5 جوائز هم جائزة "أفضل سيناريو أصلي" وجائزة "أفضل تصميم ملابس"، جائزة "أفضل مكياج"، وجائزة "أفضل أغنية"، وأخيرًا جائزة "أفضل فيلم كوميدي".

وعلى الجانب الآخر فاز مسلسل الكوميديا "The Bear" بجائزة "أفضل مسلسل كوميدي"، كما فاز مسلسل "Succession" بجائزة "أفضل مسلسل دراما"، كما ذهبت جائزة "أفضل مسلسل محدود" لمسلسل الكوميديا "Beef".

وفازت الممثلة العالمية ميريل ستريب بجائزة "أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي" عن مسلسل "Only Murders in the Building"، كما فازت الممثلة إليزابيث ديبكي بجائزة "أفضل ممثلة مساعدة" عن مسلسل "The Crown".

ونجح فيلم "Oppenheimer" في الهيمنة على حفلات توزيع الجوائز مؤخرًا واكتسح حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" بـ 5 جوائز أبرزها "أفضل فيلم دراما في العام" وسط توقعات بقرب الفيلم من الفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم في عام 2023.

كما شهد حفل توزيع جوائز اختيار النقاد تكريم الممثل الأمريكي العالمي هاريسون فورد بجائزة "الإنجاز المهني" تكريمًا لمسيرته السينمائية الحافلة بالأعمال الهامة والتي كانت سببًا في نجوميته وشهرته طوال سنوات.