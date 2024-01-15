بالفيديو- أحمد سعد يروج لأحدث أعماله "بعتذرلك"

ميرنا وليد - بيروت - روج الفنان المصري احمد سعد لأحدث أغانيه التي سيطرحها قريباً، عبر نشره فيديو تشويقي من الأغنية الجديدة التي تحمل إسم "بعتذرلك" : "وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هتسبيه " .

وفي وقت سابق، عبر أحمد سعد عن حزنه الشديد لما يحدث في قطاع غـ زة من قصف وقتل الأطفال والشيوخ من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث نشر فيديو لطفلة فلسـ طينية صغيرة في سيارة الإسعاف مع أسرتها وهي تغني أغنية "اختياراتي".

وفي الجزء الثاني من الفيديو نرى مجموعة من الأطفال الفلسطــ ينيين في أحد المخيمات، يغنون ويرقصون على أنغام أغنية" إختياراتي"

ونشر أحمد سعد الفيديو و علق أحمد سعد كاتباً : "أكتر شيء تعبني لما شوفت الفيديو دا، ناس فاكراني في عز وجعهم، وأنا عايش و ناسي أوجاعهم".

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