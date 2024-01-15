ثاني تجارب ظافر العابدين الإخراجية .. فيلم " إلى إبني" وهذا موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - يخوض الممثل التونسي ظافر العابدين ثاني تجاربه في عالم الإخراج السينمائي من خلال فيلم يحمل اسم “إلى ابني”.

ويجسد ظافر العبدين في فيلمه الجديد "إلى ابني" دور بطولة وإخراج ظافر العابدين، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية الخليجية، ابتداءً من شهر شباط المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الرسمي وعلقت قائلة: " لأبوة عبر ثلاثة أجيال في الدراما السعودية “إلى ابني”.

إخراج ظافر العابدين، بطولة: ظافر العابدين، ابراهيم الحساوي، سمر شيشة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي و آدم زهر. يعرض في صالات السينما السعودية، الكويت والإمارات العربية المتحدة ابتداءً من ١ فبراير.

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