بالفيديو- ردة فعل غريبة من ريان غوسلينغ بعد فوز أغنيته "I’m Just Ken" بجائزة أفضل أغنية

ميرنا وليد - بيروت - أثار رد فعل النجم الكندي ريان غوسلينغ أستغراب الكثيرين من متابعي حفل توزيع جوائز اختيار النقاد في دورته الـ29، حيث مستغرباً بسبب فوز أغنيته I’m Just Ken، من فيلم Barbie، بجائزة أفضل أغنية.
وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارغو روبي في دور باربي، والممثل العالمي ريان غوسلينغ في دور كين.
وباربي هو فيلم كوميدي فانتازيا أمريكي لعام 2023 من إخراج و تأليف غريتا غرويك ونوا باومباك، لفيلم مقتبس من دمى الموضة باربي من شركة ماتل، وهو أول في فيلم حركة حية لباربي بعد عدد من أفلام الرسوم المتحركة، يدور الفيلم عن باربي مارغو روبي وكين (ريان غوسلينغ) في رحلتهما لاكتشاف الذات بعد أزمة وجودية. يضم فريق التمثيل أيضًا أميركا فريرا، كيت ماكينون، إيسا راي، ريا پرلمان، وويل فريل.
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