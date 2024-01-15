ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الشعبي المصري أحمد بتشان أغنيته الجديدة بإسم “حلال على اللي يلاقيك”، وهي من كلمات عمر يحيي ومن ألحان إسلام رأفت وتوزيع موسيقي محمد شفيق.

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كانت بعنوان "بعد غيابه"، وتم تصوير أكثر من كليب منه وهم "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق،"لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أحمد باتشان يطرح أحدث أغانيه بعنوان "حلال على اللي يلاقيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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