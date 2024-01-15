ظهور حسين الجسمي دون محبس الزواج يثير التساؤلات .. فهل انفصل عن زوجته ؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت شائعات عن طلاق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وذلك بعد ظهوره بدون محبس الزواج في اطلالته الاخيرة، خلال حفل ختام​ مهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي.



في هذا السياق، رفض حسين الجسمي الحديث عن حياته الشخصية أثناء مقابلته مع وسائل الإعلام، وطلب من الإعلاميين عدم توجيه أسئلة تتعلق بحياته الشخصية، معبرا عن استيائه من هذا النوع من الاسئلة.

يذكر أن الجسمي احتفل بزفافه ودخوله القفص الذهبي العام الماضي من شابة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية وبحضور وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.