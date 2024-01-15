- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - انتشرت شائعات عن طلاق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وذلك بعد ظهوره بدون محبس الزواج في اطلالته الاخيرة، خلال حفل ختام مهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في منطقة دايف سكاي في إمارة دبي.
في هذا السياق، رفض حسين الجسمي الحديث عن حياته الشخصية أثناء مقابلته مع وسائل الإعلام، وطلب من الإعلاميين عدم توجيه أسئلة تتعلق بحياته الشخصية، معبرا عن استيائه من هذا النوع من الاسئلة.
يذكر أن الجسمي احتفل بزفافه ودخوله القفص الذهبي العام الماضي من شابة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية وبحضور وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور حسين الجسمي دون محبس الزواج يثير التساؤلات .. فهل انفصل عن زوجته ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.