ميرنا وليد - بيروت - وجهت النجمة الأميركية جينيفر أنيستون مؤخرًا تعليقًا إلى زميلها وصديقها الممثل الراحل ماثيو بيري، قالت أثناء حضورها حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2024، حيث كان مسلسلها The Morning Show هو المسلسل الأكثر ترشيحًا.
ابتسمت جنيفر وهي تتحدث عن ماثيو الذي توفي في 28 تشرين الأول الماضي في منزله في لوس أنجلوس متأثرًا بآثار حادة لمخدر الكيتامين، وقالت: "احتفلوا به".
يأتي بيانها هذا بعد تكهنات حول اجتماع طاقم المسلسل بما في ذلك جينيفر أنيستون، ومات ليبلانك، وليزا كودرو، وديفيد شويمر، وكورتني كوكس، لتقديم تحية صادقة لشخصية تشاندلر بينج، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، في تشرين الثاني 2023 أن الممثلين سيجتمعون معًا على خشبة المسرح فى حفل توزيع جوائز إيمي القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر أنيستون توجه رسالة خاصة إلى محبي ماثيو بيري بحفل جوائز اختيار النقاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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