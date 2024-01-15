"أخفت وجه العريس".. 20 صورة من خطوبة الفنانة سارة نخلة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة السورية سارة نخلة بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني، وقامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أوضحت خلاله كواليس خطوبتها بأحد الأماكن الساحلية.

وأظهر الفيديو مفاجئة "سارة" بوجود لافتة كبيرة بعنوان "تتجوزيني" وسط سعادة غامرة وأجواء رومانسية.

كما ظهر خطيبها وهو يقوم بإهدائها "خاتم" الخطوبة وتقدم لها رسميًا ولم تتمالك "سارة" نفسها وسط سعادتها بخاتم الخطوبة.

وحرصت "سارة" على إخفاء ملامح خطيبها ولم تكشف عن اسمه أو جنسيته وعلقت على مقطع الفيديو بالموافقة قائلة: "أنا قلت نعم".

يذكر أن الفنانة سارة نخلة أعلنت طلاقها من الفنان أحمد عبد الله محمود في أكتوبر 2018.