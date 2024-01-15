" لقيت دعوى حبس إني مش بدفع النفقات"...خالد عليش يعلن تعرضه للابتزاز بسبب ابنته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان خالد عليش عن تعرضه للابتزاز من قبل طليقته وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي "فيس بوك"، اتهمها على حد وصفه بمطالبتها بدفع المزيد من الأموال كنفقة ابنته مؤكدًا كونه ملتزمًا بسداد كافة المستحقات.

وأوضح "عليش" عملية ابتزازه من قبل طليقته قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، من 1-9-2020 وقت الانفصال بيني وبين أم طفلتي وأنا ملزم بكل النفقات والأجور المتفق عليها ومصاريف الدراسة واللبس المتفق عليه وقت الانفصال مع الاختلاف في بعض الزيادات ومنها المبالغة في التمارين الرياضية بتمرن البنت 7 رياضات مختلفة دي مش مبالغة ده رقم حقيقي".

واستكمل: "وبالرغم من أني مش بعرف أشوف بنتي بالشكل المتفق عليه بس مستحيل اتأخر في التزاماتي وابعت بالتحويلات البنكية، وبالمناسبة مبالغ كبيرة أنا وافقت عليها وما اعترضتش عشان محدش يقول بتاخد ملاليم، المحامي يقولي لازم إنذار رسمي أقوله مفيش داعي كده كده أنا هدفع خليها تاخد الفلوس في حسابها بكل أريحية مفيش داعي للبهدلة".

وتابع: "من كام شهر لقيت دعوى حبس إني مش بدفع النفقات، استغربت وقولت يمكن عشان اللغبطة بس وكملت دفع في البنك عادي حتى أكتوبر 2023 (عبيط بقي) ومعايا ما يثبت ذلك في التحويلات البنكية".

مضيفًا: "قبل الجلسة انهاردة قعدنا وديا في وجود المحامين واتطلب مني مصاريف اخرى وتم ابتزازي بطلبات اخرى مبالغ فيها مقابل الاعتراف باستلام المبالغ دي واختلفنا بس في شهر واحد محسوب غلط قولت لو رسيت على شهر مش مشكلة بسيطة".

وانهى تعليقه قائلا: "دخلت المحامي الخاص بيها ومحضرتش أمام المحكمة وهو قال احنا مخدناش منه حاجة ودي تحويلات أخرى بينهم ملهاش علاقة بالنفقات والمحكمة هتطلب مني أدفع الفلوس مرة تانية، أنا مستحيل كنت أصدق أن ده يحصل بس القانون لا يحمي المغفلين، الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل والحق هيرجع هيرجع بس اديك شوفت معادن الناس الحقيقي".

وأعادت زوجته ميرهان عمرو نشر بوست "عليش" عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "ربنا يعوضك يا ابن الأصول يا متربي".