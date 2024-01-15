عنبر تكشف حيقية طرد أشرف زكي لها من النقابة

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة المصرية عنبر، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لمدة 4 سنوات، قائلة : إن الأمر لم يكن لي يد فيه، فانا ممثلة موهوبة ولي تاريخ فني كبير، وأجيد تقديم الدور بشكل جيد.



وتابعت عنبر :"أنا الحمد لله بعمل اللي عليا وغيابي مليش يد فيه وآخر أعمالي كانت عفاريت عدلي علام.. وكنت سعيدة بالعمل وأتكرمت في أكتر من مكان عن دوري".

وأشارت عنبر، إلى أنها اختفت بعد ذلك وعرض عليها أعمال لم تكن مناسبة من حيث السيناريو وحجم الدور والشخصية وكانت ترفض احتراما لنفسها ولمكانتها.. ووقعت على أكثر من 3 مسلسلات لكن لظروف ما توقفت الأعمال بعد التصوير والتحضيرات ولكن إرادة الله فوق كل شيء.

وكشفت عنبر عن كواليس ما جري بينها وبين النقيب أشرف زكي أمس خلال اجتماع نقابة المهن التمثيلية، حول طردها موضحة أن بعض الصفحات ضخمت من الموضوع وذكرت أشياء غير حقيقة حول طرد النقيب لي وهو لم يحدث نهائيا، والدكتور أشرف زكي يحمي الفنان وعدم المساس بكرامة أي فنان ويوفر له وظيفة عمل.

وتابعت عنبر حديثها متسائلة :"هل لما شخص يقولي نغير الموضوع أو نقفل عليه يعني كده طردني!؟.. أي حد جايز يختلف مع غيره في وجهات النظر، أنا سيبت الميكروفون وقعدت على الكرسي بتاعي ولم أغادر القاعة".

واختتمت عنبر حديثها بأن الدكتور أشرف زكي، قام بإرضائها في نهاية الاجتماع وتصالحا وظلا يضحكان وكان يمازحها واجتمعت معه أمس في النقابة والموضوع لم يكن به أي خلافات وبيننا صداقة كبيرة وأكن له كل الاحترام والتقدير ولكن طلب مني في بداية الاجتماع أن نذكر الإيجابيات قبل السلبيات.

