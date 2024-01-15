بالفيديو- عبير نعمة تطلق أحدث أغانيها باللهجة المصرية "سجّان "

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أغنيتها الجديدة "سجّان"، و هي الأغنية الثانية لها باللهجة المصريّة، و تتميزت الأغنية بنمط موسيقى البوب، و الأغنية من كلمات عمر المصري،و ألحان محمود أنور، و قام سليمان دميان بالتوزيع و الميكس و الماسترينغ.
و صوِّر الكليب الخاص بالأغنية في بيروت، وأخرجه إيلي فهد، وشارك في الكليب الممثل المصري كريم صبحي.
و نشرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عبر حسابها البوستر الرسمي للأغنية و علقت قائلة: صار فيكن تسمعوا أغنيتي الجديدة سجّان عبر الرابط في البايو .
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