خالد الصاوي يروي تفاصيل تجربة مرضه بفيروس "سي"

ميرنا وليد - بيروت - تحدّث الممثل المصري خالد الصاوي عن تجربة مرضه الصعبة بعد إصابته فيروس "سي"، ورحلة علاجه بين مصر والخارج.

وقال الصاوي: "أنا كنت مريض بفيروس سي، وبعد ما دفعت دم قلبي في تكاليف العلاج بالخارج في الآخر تعالجت في بلدي، وأشكر وزارة الصحة المصرية وأطباء بلدي، والمشروع العظيم اللي قامت به الحكومة المصرية لعلاج مرضى فيروس سي، والتجربة أثبتت أن الأمراض المتوطنة يجب علاجها في بلدها".

وأضاف: "تجربة المرض كانت مهينة في أولها وانتهت بالإيمان، لإني كنت مغرور جداً وشايف نفسي إن صحتي تمام وقوي ومستقل برأيي... أن تعيش التجربة يخلي الواحد يحترم نفسه ويؤمن بربنا والقضاء والقدر ويشعره بالرضا، ويبدأ في إصلاح علاقته بالكون".

وكانت هذه التصريحات خلال إستضافته في برنامج "كلمة أخيرة" .

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