أغنية " وصلتها " لـ هيفاء وهبي تحصد رقماً قياسياً بعد طرحها ب 3 أيام

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وصلتها ما يقارب المليون والنصف مشاهدة، وذلك عقب 3 أيام على طرحها.

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "وصلتلها" ، وذلك بعد فترة من الترويج لها.

أغنية "وصلتلها" لـ هيفا وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان. وتقول كلمات الأغنية: "وصلتلها خلاص وضمنتها في صفك فروحت راكنها في رفك تيجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها عشان هي عليك باقيه فاكرها ضعيفة مش لاقية نسيت إنك وصلتلها بطلوع الروح فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكة فيك هتسيب وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب لو المعلومة دي نقصاك اديها خلاص بقت عندك ندهتلها وبعد ما بينت شوقها لقت إيدك بتخنقها وكنت زمان بتحضنها بنفس الإيد عملتلها قلق في حياتها وبتعمي عينك عن قيمة النعمة عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد"

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