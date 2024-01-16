5 مسرحيات و3 أفلام .. أعمال شارك بها بيومي فؤاد قبل نقله المستشفى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنان بيومي فؤاد بنقله للمستشفى اليوم الاثنين برفقة نجله بعد تعرضهما لوعكة صحية ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

ويشارك بيومي مؤخرًا في عدد كبير من الأعمال السينمائية و المسرحية في "موسم الرياض" والتي كان له نصيب الأسد منها وسط مشاركة نخبة من النجوم المصريين.

وأصيب بيومي بالإرهاق الشديد بسبب مشاركته في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية بشكل يفوق أي فنان أخر، وجاء بينها مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي، وفيلم "الحريفة" وسط مشاركة عدد من النجوم الشباب منهم الفنان نور النبوي، وفيلم "الإسكندراني" الذي بدأ عرضه مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية وفيلم كارت شحن الذي شاركه البطولة محمد ثروت.

وخلال السطور التالية أبرز الأعمال المسرحية للفنان بيومي فؤاد:

"الصندوق الأحمر"

شارك الفنان بيومي فؤاد ببطولة مسرحية "الصندوق الأحمر" للنجمة الكبيرة ليلى علوي وحققت المسرحية نجاحًا وحضور جماهيري ضخم ليقرر المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مد فترة العرض نظرًا للإقبال الكبير على العرض، وبدأ عرض المسرحية يوم 3 يناير الجاري وسط مشاركة نخبة من نجوم المسرح منهم الفنان طارق الإبياري، مروة عبد المنعم، سليمان عيد، وتدور أحداثها حول طبيبة أمراض نفسية تدخل في تحدي بمشوارها المهني عندما يطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها.

"الحريفة"

بدء عرض فيلم "الحريفة" مؤخرًا بدور العرض السعودي والذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية من الشباب والوجوه الجديدة، حيث يقوم "بيومي" بأحداث الفيلم بتجسيد شخصية أحد معلقي مباريات كرة القدم، ويحقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر السعودي وسط منافسة شرسة لعدد من الأعمال السينمائية التي تعرض بالمملكة، ويتعاون ببطولة الفيلم عدد من النجوم الشباب وهم الفنان نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، تدور أحداث فيلم "الحريفة" عن ماجد لاعب كرة قدم دفعته الظروف ليترك مدرسته الدولية وينتقل لإحدي المدارس الحكومية ليتعرف خلالها على عدد من الطلاب ويشاركهم لعب كرة القدم في مراكز الشباب والساحات الشعبية.

"زواج اصطناعي"

شارك الفنان بيومي فؤاد ببطولة العرض المسرحي "زواج اصطناعي" والذي تسبب في أزمة كبيرة بسبب تصريحاته بخصوص الفنان محمد سلام الذي كان من المفترض مشاركته بالعرض، إلا أنه انسحب قبل العرض بساعات وتم استبداله بالفنان محمد أنور، وقام "بيومي" بالصعود على المسرح عقب انتهاء العرض ووجه نقدًا لاذعًا للفنان محمد سلام بسبب انسحابه من المسرحية بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة.

"السندباد"

انضم الفنان بيومي فؤاد لفريق عمل مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا نظرًا لمشاركة نخبة من نجوم المسرح وهم النجمة نيللي كريم، شيماء سيف، عبد الرحمن حسن، مصطفى خاطر، وتدور أحداثها حول "عمر أبو الهول" الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، ثم تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات وتم عرض المسرحية نهاية شهر ديسمبر الماضي.

"تطبق الشروط والأحكام"

شارك الفنان بيومي فؤاد في العرض المسرحي "تطبق الشروط والأحكام" بطولة الفنان أكرم حسني وتم عرضها بشهر نوفمبر من العام الماضي، وشارك ببطولتها عدد من نجوم المسرح المصري منهم الفنان إسماعيل فرغلي، الفنان مصطفى غريب، غادة طلعت، الفنان أحمد سعد والي، وتدور أحداثها حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطًا غريبًا وهو دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين، وحقق المسرحية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

"آنستونا"

يشارك الفنان بيومي فؤاد فريق عمل مسرحية "آنستونا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وستعرض لأول مرة ضمن فعاليات "موسم الرياض" عام 2022، وكانت بمثابة التجربة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم في "موسم الرياض" وضمت العديد من الاستعراضات والأغاني التي قامت بغنائها "دنيا" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى، وجسدت خلالها شخصية "مطربة" من حارة شعبية تحلم بالشهرة، فيما يجسد "بيومي فؤاد" دور "مايسترو" يقوم باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها.