بالصور- إلهام شاهين مع ليلى علوي وشيرين رضا بالعرض الخاص لفيلم "مقسوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الاثنين العرض الخاص لفيلم "مقسوم" بإحدى سينمات 6 أكتوبر وسط حضور أبطاله وفريق العمل استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات.

وشهد العرض الخاص حضور العديد من النجوم من بينهم إلهام شاهين والمنتج عبد الله أبو الفتوح والمخرج كريم الشناوي، والنجمة ليلى علوي، الفنانة شيرين رضا، الفنان عمرو وهبة، والفنانة الشابة سارة عبد الرحمن وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص.

وكشفت "نيو سينشري" الشركة المنتجة للفيلم عن البوستر الرسمي وتصدره بطلات الفيلم وهن النجمة ليلى علوي، الفنانة شيرين رضا، والفنانة سما إبراهيم في أول تعاون لهن على شاشة السينما.

وتدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار كوميدي حول مطربة معتزلة وحكاية فرقة موسيقية نسائية في فترة التسعينات، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس.

يذكر أن النجمة ليلى علوي عرض لها مؤخرًا فيلم "ال شنب" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة العام الماضي.