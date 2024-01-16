ريم مصطفى بدون "مكياج" ومنة فضالي مع كلب.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام باقة من الزهور.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمتطي الخيل.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بدون مكياج، من أحدث ظهور لها.

سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي.

صفاء سلطان

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" أحمر، من أحدث ظهور لها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "أسانسير"، من أحدث ظهور لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها.