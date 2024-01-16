بدء توافد النجوم على حفل توزيع جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام بالساعات الأولى من صباح غدًا الثلاثاء حفل توزيع جوائز إيمي الخاصة بتكريم المسلسلات والبرامج التلفزيونية في دورته الـ 75 بحضور نخبة من أبرز نجوم المسلسلات والبرامج وذلك على مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتشهد ترشيحات هذا العام منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية والتي لاقت نسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب الإشادات الفنية سواء بالممثلين أو بتفاصيل العمل ذاته ومن أبرز هذه الأعمال منها مسلسل الدراما "Succession"، ومسلسل "Better Call Saul"، و"The Last if Us".

وتتنافس هذه الأعمال بالعديد من الفئات المختلفة منها جائزة "أفضل ممثل في مسلسل دراما"، و"أفضل مسلسل دراما"، "أفضل مسلسل محدود"، "أفضل مسلسل كوميدي"، "أفضل برنامج حواري"، "أفضل برنامج واقعي".

ويحظي أحد أشهر حفلات توزيع الجوائز في العالم على حضور ضخم وتغطية إعلامية عالمية ويتم بثه على قناة "Fox" وسط ألمع وأشهر نجوم الدراما التلفزيونية والتي ضمت مؤخرًا عدد من نجوم السينما في هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار جيف بريدجز عن مسلسله "The Old Man".

وتوافد العديد من نجوم التلفزيون منهم الممثلة الأمريكية ريا سيهورن، المنتجة والممثلة لافيرن كوكس، الممثل جيسي إينزبيرج، سامانثا هنريتي، جو ساندي ومن المنتظر إنضمام المزيد من النجوم وصناع المسلسلات.