"دودي الفايد" في "The Crown" يتضامن مع الشعب الفلسطيني في حفل توزيع جوائز إيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الممثل البريطاني ذو الأصول المصرية خالد عبدالله دعم القضية والشعب الفلسطيني خلال حضوره ضمن فريق عمل مسلسل "The Crown" بحفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 75 هذا العام والذي يقام على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وحضر "خالد" على الريد كاربت وحمل يده كاتبًا عليها عبارة تضامن خلالها مع الشعب الفلسطيني لمواصلة قصف قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المحتل وسط صمت إعلامي غربي وعدم أمريكي أوروبي.

وهذه ليست المرة الأولي التي يخرج فيها "خالد" عن صمته وأعلن مؤخرًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني بالعرض الخاص للموسم السادس من مسلسل "The Crown" في لندن، وظهر أيضًا رافعًا يديه وكتب عليهما "أوقفوا ضرب النار في غزة، أنهوا الاحتلال، أعيدوا الرهائن".

واشتهر الممثل خالد عبدالله المشاركة بعدد من أشهر انتاجات هوليوود سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية أبرزها فيلم "Green Zone" عام 2010، فيلم "The Square" عام 2013، ومسلسل "Moon Knight" عام 2022.

وتشهد ترشيحات هذا العام منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية والتي لاقت نسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب الإشادات الفنية سواء بالممثلين أو بتفاصيل العمل ذاته ومن أبرز هذه الأعمال منها مسلسل الدراما "Succession"، ومسلسل "Better Call Saul"، و"The Last if Us".