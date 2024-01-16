تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد بعد وعكة صحية.. مدير أعماله يكشف

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان بيومي فؤاد لوعكة صحية، وكشف مدير أعماله تطورات حالته، بعدما ظهر وهو داخل المستشفى على أجهزة الأكسجين.

وأوضح مدير أعمال بيومي فؤاد في تصريحات صحفية أن الفنان بخير، قائلاً : "الحمدلله، وحالته الصحية جيدة، ومتواجدين حالياً في القاهرة".

وكان محمد نجل بيومى فؤاد قد نشر صورة وفيديو لوالده عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، وظهر الفنان على أجهزة الأكجسين.

كما ظهر نجله محمد بيومي فؤاد وهو على جهاز الأكسجين أيضاً، ولم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

وعكة صحية شديدة

وأعلن المخرج الشاب محمد فؤاد نجل الفنان بيومي فؤاد نقل والده لأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في عدد من الأعمال السينمائية التي تعرض حاليا بالسينمات وهي: "الإسكندراني"، "أنا وابن خالتي"، "الحريفة"، "كارت شحن".

كما يشارك في موسم الرياض بالعرض المسرحي "الصندوق الأحمر"، بطولة: ليلى علوي، ميمي جمال، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، رنا رئيس.

