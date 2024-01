بث مباشر لفعاليات حفل توزيع جوائز إيمي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حفل توزيع جوائز إيمي الخاصة بتكريم المسلسلات والبرامج التلفزيونية في دورته الـ 75 بحضور نخبة من أبرز نجوم المسلسلات والبرامج وذلك على مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويشهد الحفل حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التلفزيونية وسط منافسة شرسة لعدد من الأعمال التي حققت نجاحًا سواء جماهيريًا أو نقديًا سواء بالممثلين أو بتفاصيل العمل ذاته ومن أبرز هذه الأعمال منها مسلسل الدراما "Succession"، ومسلسل "Better Call Saul"، و"The Last if Us".

وتوافد العديد من نجوم التلفزيون منهم الممثلة الأمريكية ريا سيهورن، المنتجة والممثلة لافيرن كوكس، الممثل جيسي إينزبيرج، سامانثا هنريتي، جو ساندي ومن المنتظر إنضمام المزيد من النجوم وصناع المسلسلات.