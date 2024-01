جيريمي الان وايت "أفضل ممثل كوميدي" عن "The Bear" في حفل توزيع جوائز إيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز الممثل جيريمي الان وايت بجائزة إيمي "أفضل ممثل كوميدي" عن مسلسل "The Bear" بحفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 75 هذا العام والذي يقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتشهد ترشيحات هذا العام منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية والتي لاقت نسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب الإشادات الفنية سواء بالممثلين أو بتفاصيل العمل ذاته ومن أبرز هذه الأعمال منها مسلسل الدراما "Succession"، ومسلسل "Better Call Saul"، و"The Last of Us".

وتوافد العديد من أبرز وألمع نجوم الدراما التلفزيونية الأمريكية وهم سيلينا جوميز، الممثلة الأمريكية ريا سيهورن، المنتجة والممثلة لافيرن كوكس، الممثل جيسي إينزبيرج، سامانثا هنريتي، جو ساندي، جينا أورتيجا، جينيفر كوليدج، سارة سنوك، براين كوكس، ماثيو ماكفادين، مارتن شورتن، ستيف مارتن، كينج جونج.

وتشهد ترشيحات هذا العام منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية والتي لاقت نسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب الإشادات الفنية سواء بالممثلين أو بتفاصيل العمل ذاته ومن أبرز هذه الأعمال منها مسلسل الدراما "Succession"، ومسلسل "Better Call Saul"، و"The Last of Us"، .

يحيي حفل الافتتاح الممثل الأمريكي أنتوني أندرسن الذي اشتهر بمشاركته بالعديد من الأعمال الكوميدية سواء كانت التلفزيونية أو السينمائية.