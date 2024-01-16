بالفيديو- طفل يفاجئ أصالة ويقتحم المسرح.. وهكذا كانت ردة فعلها

ميرنا وليد - بيروت - تداول المتابعون صوراً ومقاطع فيديو للفنانة السورية أصالة، من حفلها الذي أحيته منذ يومين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وظهرت أصالة في الفيديو، وهي متفاجئة بصعود طفل إليها إلى المسرح، وبدورها تفاجأت أصالة، فقامت باحتضانه وتقبيله، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور ومقاطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم برد فعل الفنانة مع الطفل، وتواضعها ولطافتها في الترحيب به.

يذكر أن أصالة كانت قد خطفت الأنظار بخفة دمها في حفلها الأخير في "الوثبة"، إذ أوقفت الحفل حتى تسأل أحد الحضور عن سر ظهوره بملابس صيفية في الطقس البارد، وقالت: "نص كم؟ وين جاكيتك؟ منك بردان؟"، وبدوره، رد عليها: "أصالة صوتك بيدفي"، لتشعر أصالة بالخجل وترد: "ماشي".

