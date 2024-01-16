بطلة فيلم "باربي" تقرر الابتعاد عن التمثيل: "ينبغي أن أختفي عن الشاشات"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الأسترالية مارغو روبي، الابتعاد والتراجع عن التمثيل لفترة وأخذ استراحة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في فيلمها "باربي" "Barbie".



وكشفت الممثلة البالغة من العمر 33 عاماً، في تصريحها لموقع "Deadline"، أنها تريد أن تأخذ استراحة من بطولة الأفلام، لأنها تعتقد أن الجميع "سئموا" من رؤيتها بعد دورها في فيلم "Barbie".

وقالت مارغو: "أعتقد أيضاً أن الجميع ربما سئموا من رؤيتي في الوقت الحالي. ربما ينبغي أن أختفي عن الشاشات لفترة من الوقت. بصراحة، إذا قمت بعمل فيلم آخر في وقت مبكر جداً، سيقول الناس: هي مرة أخرى؟ لقد قضينا معها صيفاً كاملاً. لقد انتهينا من الأمر".

وتابعت روبي: "لا أعرف ما سأفعله بعد ذلك، لكني آمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت".

ولفتت إلى أنها كانت مشغولة أيضاً بالعمل خلف الشاشة في الإنتاج، وأشارت إلى أنها تطمح إلى إخراج فيلم خاص بها، بعد سنوات من إنتاج محتوى نال استحسان النقاد، وقالت: "أنا حقاً أريد الإخراج. لقد شعرت بأنني أرغب في الإخراج خلال السنوات السبع الماضية تقريباً، لكنني كنت أعتبره دائماً امتيازاً وليس حقاً".