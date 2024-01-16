فريد الأطرش كان ينهار بكاءً عند غنائه هذه الأغنية.. إليكم القصة

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر الموسيقار فريد الأطرش من أهم المطربين والملحنين في تاريخ الوطن العربي، وكان لقبه "ملك العود".



لحن فريد الأطرش أغلب أغانيه، وغنى أكثر من 224 أغنية لحنها، إلا أن أغنية واحدة لم يستطع غناءها بسبب بكائه المستمر.

كانت هناك علاقة قوية تربط فريد الأطرش بشقيقته الفنانة أسمهان، التي كان توأم روحها ورفيقها في مسيرتها الفنية.

بعد رحيل أسمهان، أصيب فريد الأطرش بصدمة كبيرة، لم يستطع أن يتعافى منها طيلة حياته، وظل دائماً يذكرها بمرارة.

لحن الأطرش أغنية "يا واحشني رد عليا"، إلا أنه لم يستطع غناءها بسبب بكائه المستمر، إذ كان يتذكر أسمهان، فينهار بكاءً، ولا يعود يستطيع إكمال الأغنية، خصوصاً حين يصل إلى المقطع الثالث في الأغنية، والذي تقول كلماته: "الليل شافني وحدية خدني في حضنه وسهرني، ونجومه بقيت حواليه تحكي لي وتفكرني، بتفكرني بلياليك بتفكرني بكلامك، بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك.

واقترح الفنان المصري محرم فؤاد على الأطرش، أن يؤدي هو الأغنية بدلاً منه، وفعلاً اقتنع فريد بالفكرة، وغناها محرم فؤاد.