ملكة جمال لبنان لعام 2015 تحتفل بعيد ميلادها.. وبطنها المنتفخ حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا بعيد ميلادها الـ 32، والذي يصادف يوم أمس الإثنين، الـ 15 من شهر كانون الثاني، برفقة إبنتيها التوأم.



وشاركت فاليري الجمهور مجموعة صور برفقة بناتها، وهي تطفأ الشموع وقد أصبحت بآخر فترة حملها بطفلها الـ 3.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور فاليري هذه وتمنوا لها عاماً مليئاً بالسعادة، وتلقت فاليري رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير.

وتنتظر فاليري مولوداً جديداً من زوجها زياد عمار، الا انها لم تفصح بعد عن جنسه أو تفاصيل حملها، واكتفت بإعلان الخبر من خلال مشاركة صور لها ببطن منتفخ، تؤكد أنها حالياً بالأشهر الأخيرة من الحمل.