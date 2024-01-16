عمرو سعد يكشف مفاجأة للجمهور.. وينطلق للعالمية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري عمرو سهد عن تعاقده للمشاركة في فيلم أميركي عالمي من تأليف وإخراج المخرج الأمريكي الحاصل على جائزة "أوسكار" روبرت موريسكو.

وقال عمرو سعد: "الرجل الذي سلمني جائزة تكريمي في مهرجان كابري هو بوبي موريسكو الحاصل على جائزة أوسكار عن فيلم كراش، وأنا في الطريق لتوقيع فيلم مهم جدا من تأليفه وإخراجه وتجري التحضيرات له حاليا. بإذن الله سوف أكون أول عربي بعد عمر الشريف يشارك في السينما الأمريكية كبطل لفيلم كبير".

حديث عمرو سعد هذا جاء في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر.

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