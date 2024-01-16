كانييه ويست متهم بضرب معجب طلب منه توقيعه

ميرنا وليد - بيروت - اتُهم مغني الراب الأميركي كانيي ويست بالاعتداء والضرب، بعد حادثة مزعومة وقعت عام 2022، تسبب خلالها في تشويه رجل.



ويواجه كانيي دعوى قضائية بتهمة الضرب بسبب هذه الحادثة، التي وقعت بين ويست وتاجر توقيعات يدعى "جاستن بوبلافسكي" خارج سوهو هاوس في لوس أنجلوس، بحسب ما كشفته وثائق المحكمة التي حصل عليها موقع "TMZ"

وادعى بوبلافسكي أنّ ويست لكمه مراراً وتكراراً بعدما طلب من الأخير الحصول على توقيعه.

وقال بوبلافسكي أنه كان ينتظر خارج أحد الفنادق للحصول على توقيع ويست، عندما قال له مغني الراب "اخرج من هنا قبل أن أبرحك ضرباً".

وتابع بوبلافسكي أن ويست ضربه ثم سأله "هل تريد أن تتعرّض فعلاً للهجوم؟"، ثم قام بضربه مرات عدة أخرى، ما أدّى إلى "إصابته بجروح خطيرة"، بعدها طلب جاستن اعتذاراً من ويست عن الضربة الأولى.

وبهذه الدعوى، يسعى بوبلافسكي للحصول على مبلغ غير محدّد من التعويضات لتغطية الفواتير الطبية بسبب تشوّهه المزعوم وأرباحه الضائعة والألم والمعاناة النفسية التي تعرّض لها.